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Zukäufe belasten

Adyen-Aktie klettert zweistellig: Umsatzprognose leicht erhöht

Adyen-Aktie klettert zweistellig: Umsatzprognose leicht erhöht

Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen hat nach kräftigen Zuwächsen im ersten Halbjahr und wegen Übernahmeeffekten die Umsatzprognose leicht erhöht.

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Beim Blick auf die Profitabilität wurde Adyen allerdings wegen der Übernahmen von Talon.One und Orb etwas vorsichtiger. An der Börse wurden die Zahlen und neuen Prognosen zunächst positiv aufgenommen. Die im EuroStoxx 50 notierte Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Euronext-Schlusskurs leicht zu. Das Papier hat allerdings im bisherigen Jahresverlauf rund ein Drittel an Wert verloren.

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Die Marge basierend auf dem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde 2026 wegen der Zukäufe wahrscheinlich einen Prozentpunkt unter dem 2025er-Niveau von 53 Prozent liegen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Bis 2028 soll die Marge auf mehr als 55 Prozent steigen. Beim Erlös rechnet der Konzern unter anderem wegen der Zukäufe mit einem um Währungseffekte bereinigten Anstieg von 21 bis 23 Prozent. Damit wurde die Spanne um einen Prozentpunkt erhöht.

Im Handel in Amsterdam legt die Adyen-Aktie zeitweise um 10,33 Prozent zu auf 1.004 Euro.

/zb/mis/stk

AMSTERDAM (dpa-AFX)

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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09:51 Adyen BV Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.26 Adyen BV Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Adyen BV Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 Adyen BV Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
21.07.26 Adyen BV Parts Sociales Buy UBS AG