Umschichtungen in den Top 10: So hat die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal neu ausgerichtet
Milliarden-Depot im Wandel: Die Deutsche Bank legt ihr 344 Milliarden Dollar schweres US-Portfolio offen. Welche Top-Aktien neu dabei sind und wo das Frankfurter Institut umgeschichtet hat.
Werte in diesem Artikel
- Deutsche Bank hat ihr US-Aktienportfolio zum 30. Juni offengelegt
- Im Portfolio gab es sowohl neue Werte als auch spürbare Umschichtungen
- Zu- und Verkäufe in den Top 10
Da das US-Aktiendepot der Deutschen Bank ein Volumen von rund 344,43 Milliarden US-Dollar aufweist, muss sie ihre US-Wertpapierbestände auch für das zweite Quartal 2026 offenlegen. Das folgende Ranking zeigt die zehn größten US-Aktienbeteiligungen des Frankfurter Instituts, sortiert nach ihrem Anteil am Gesamtportfolio. Gegenüber dem ersten Quartal gab es dabei erneut Bewegung in den Top Ten, mit neuen Positionen ebenso wie mit größeren Umschichtungen bei bestehenden Werten. Datenstichtag ist der 30. Juni 2026.
Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net
Platz 11: Das Ranking
Da die Deutsche Bank ein verwaltetes Vermögen von rund 344,44 Milliarden US-Dollar ausweist, muss sie ihre US-Wertpapierbestände quartalsweise offenlegen. Das folgende Ranking zeigt die zehn größten US-Aktienbeteiligungen des Frankfurter Instituts im zweiten Quartal 2026, sortiert nach ihrem Anteil am Gesamtportfolio. Datenstichtag ist der 30. Juni 2026.
Quelle: sec.gov, Bild: Elpisterra / Shutterstock.com
Platz 10: AMD
Den zehnten Rang belegte der US-Halbleiterkonzern Advanced Micro Devices (AMD). Die Deutsche Bank nutzte das zweite Quartal für leichte Gewinnmitnahmen und reduzierte ihren Bestand um 227.779 Papiere (-2,76 Prozent). Die verbliebenen 8.030.571 Aktien steuerten zum Quartalsabschluss einen Gesamtwert von ca. 4,67 Milliarden US-Dollar bei und machten 1,35 Prozent des US-Portfolios aus.
Quelle: sec.gov, Bild: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com
Platz 9: Meta Platforms
Auf dem neunten Rang platzierte sich der Social-Media-Gigant Meta Platforms. Die Bank stockte das Engagement spürbar auf und erwarb 583.056 zusätzliche Anteilsscheine (+6,73 Prozent). Das auf 9.247.543 Aktien gewachsene Paket wies zum Stichtag einen Marktwert von ungefähr 5,21 Milliarden US-Dollar auf (1,51 Prozent Portfolio-Anteil).
Quelle: sec.gov, Bild: mundissima / Shutterstock.com
Platz 8: Micron Technology
Einen dynamischen Ausbau verzeichnete der Speicherchip-Hersteller Micron Technology auf Rang acht. Das Investmentteam kaufte 123.919 Aktien hinzu (+2,65 Prozent) und erweiterte die Position auf 4.794.836 Papiere. Zum 30. Juni schlug die Beteiligung mit einem Wert von ca. 5,53 Milliarden US-Dollar zu Buche (1,61 Prozent US-Depot-Gewichtung).
Quelle: sec.gov, Bild: Bangla press / Shutterstock.com
Platz 7: Broadcom
Der Halbleiter- und Software-Konzern Broadcom eroberte die siebte Position. Die Deutsche Bank stockte ihren Bestand im abgelaufenen Jahresviertel um 198.623 Anteile auf (+1,34 Prozent). Mit nunmehr 14.986.674 gehaltenen Aktien belief sich der Marktwert des Engagements auf rund 5,66 Milliarden US-Dollar, was 1,64 Prozent des gemeldeten US-Portfolios ausmachte.
Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com
Platz 6: Alphabet C
Die stimmrechtslosen C-Aktien der Google-Mutter Alphabet landeten im Mittelfeld des Rankings. Das Bankhaus erwarb im Berichtszeitraum 913.666 zusätzliche Anteilsscheine (+5,57 Prozent). Das auf 17.313.729 Papiere angewachsene Paket belegte eine Depotquote von 1,78 Prozent und verzeichnete zum Stichtag einen Marktwert von ungefähr 6,12 Milliarden US-Dollar.
Quelle: sec.gov, Bild: ricochet64 / Shutterstock.com
Platz 5: Amazon
Einen kräftigen Aufstockungsschritt vollzog die Deutsche Bank beim E-Commerce- und Cloud-Riesen Amazon. Das Investmentteam erwarb 2.970.083 weitere Aktien (+9,19 Prozent). Die insgesamt 35.278.110 gehaltenen Anteilsscheine repräsentierten 2,44 Prozent des US-Gesamtdepots und erreichten einen Gesamtwert von rund 8,41 Milliarden US-Dollar.
Quelle: sec.gov, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Platz 4: Alphabet A
Noch weiter vorne platzierte sich die stimmberechtigte A-Klasse von Alphabet. Auch bei dieser Gattung griff das Geldinstitut zu und kaufte 1.179.742 Anteile ein (+4,02 Prozent). Die Beteiligung von 30.552.576 Aktien steuerte 3,17 Prozent zum Portfolio bei und brachte es am Ende des zweiten Quartals auf einen Wert von ca. 10,92 Milliarden US-Dollar.
Quelle: sec.gov, Bild: Fenixx666 / Shutterstock.com
Platz 3: Microsoft
Die Bronzemedaille sicherte sich der Software-Riese Microsoft, ungeachtet eines leichten Verkaufs von 50.875 Papieren (-0,16 Prozent). Die verbliebenen 32.564.249 Aktien stellten 3,53 Prozent des Portfolios dar und schlugen zum Quartalsabschluss mit einem Marktwert von rund 12,15 Milliarden US-Dollar zu Buche.
Quelle: sec.gov, Bild: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com
Platz 2: Apple
Direkt vor Microsoft reihte sich der iPhone-Hersteller Apple auf dem zweiten Rang ein. Das Fondsmanagement stellte sich bei dem Tech-Riesen noch breiter auf und erwarb 637.639 zusätzliche Scheine (+1,37 Prozent). Das Gesamtpaket wuchs damit auf 47.201.961 Aktien an, was zum Stichtag einem Portfoliogewicht von 3,97 Prozent entsprach und einen Gegenwert von rund 13,66 Milliarden US-Dollar darstellte.
Quelle: sec.gov, Bild: 1000 Words / Shutterstock.com
Platz 1: NVIDIA
Das größte Aktieninvestment im US-Portfolio der Deutschen Bank bildete der KI-Chip-Pionier NVIDIA. Die Bank baute ihre wichtigste Beteiligung im zweiten Quartal um weitere 2.051.501 Anteile aus (+2,28 Prozent). Mit insgesamt 91.954.159 gehaltenen Papieren und einem Marktwert von ungefähr 18,40 Milliarden US-Dollar machte die Position stolze 5,34 Prozent des gesamten US-Aktienbestands aus.
Quelle: sec.gov, Bild: gguy / Shutterstock.com
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