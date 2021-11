Alcon-Aktie wenig bewegt: Alcon kauft US-Firma zur operativen Behandlung von grünem Star

Das schweizerisch-amerikanische Unternehmen übernimmt für 475 Millionen Dollar die US-Medizintechnikfirma Ivantis von Finanzinvestoren, wie Alcon am Montag mitteilte. Abhängig vom Erreichen bestimmter regulatorischer und kommerzieller Meilensteine können weitere Zahlungen fällig werden. Alcon will die Transaktion im ersten Quartal 2022 abschließen.

Die in Irvine, Kalifornien ansässige Ivantis produziert einen Mikrostent für minimalinvasive Augenoperationen, der seit 2018 zugelassen ist. Mit dem Zukauf baut Alcon sein Geschäft zur operativen Behandlung von grünem Star (Glaukom) aus. Die den Sehnerv schädigende Erkrankung wird meist durch einen erhöhten Augendruck verursacht, der entweder medikamentös oder operativ gesenkt wird. Unbehandelt kann sie zur Erblindung führen. Der von Irvine hergestellte und ins Auge eingesetzte Microstent stellt sicher, dass Augenkammerwasser durch den sogenannten Schlemm'schen Kanal abfließen kann, was den Augendruck verringert. Die Vorrichtung habe etwa die Größe einer Wimper und sei bislang mehr als 85.000 mal implantiert worden. Einer klinischen Studie zufolge brauchten 65 Prozent der Patienten, denen der Microstent eingesetzt wurde, auch nach fünf Jahren keine Medikamente.

"Die Glaukom-Behandlung war eine der wenigen großen Lücken in Alcons marktführendem Portfolio rund um Augenoperationen, welche nun geschlossen wird", erklärten die Analysten der Zürcher Kantonalbank (ZKB). Dank der globalen Vertriebsplattform des Unternehmens und seiner starken Position bei der Behandlung von grauem Star (Katarakt) erwarten die Experten Umsatzsynergien bei einer potenziell margenstarken Produktkategorie. Die Anleger reagierten indes verhalten. Die Alcon-Aktien geben an der Börse in Zürich um marinale 0,05 Prozent auf 78,12 Franken nach und hinken damit dem Index der europäischen Gesundheitswerte hinterher.

Alcon will Dienstagnacht das Ergebnis für das dritte Quartal veröffentlichen. Analysten rechnen einer vom Unternehmen selbst zusammengetragenen Umfrage zufolge im Schnitt mit einem Anstieg des Umsatzes auf 2,04 Milliarden Dollar und der bereinigten operativen Gewinnmarge auf 17,0 Prozent.

