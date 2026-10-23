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Bechtle-Aktie steigt: IT-Dienstleister baut Geschäft in Irland aus

Bechtle-Aktie steigt: IT-Dienstleister baut Geschäft in Irland aus

Bechtle baut seine internationale Präsenz weiter aus und setzt dabei auf einen bestehenden Markt. Die jüngste Unternehmensmeldung enthält Details zum Umfang des Geschäfts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
34.98 EUR -0.20 EUR -0.57 %
Charts | News | Analysen

DOW JONES – Bechtle baut ihr Geschäft in Irland durch den Kauf von Technology First Ltd. aus. Der unter der Marke ITQuotes auf dem irischen Markt tätige Reseller für IT Procurement, Hardware-, Software- und Deployment-Services macht mehr als 30 Millionen Euro Jahresumsatz, wie es in der Mitteilung heißt. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Bechtle ist seit 2008 mit einer eigenen Gesellschaft in Irland vertreten.

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Bechtle-Aktie legt zu

Die Bechtle-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 0,46 Prozent auf 35,16 Euro.

Bildquellen: Bechtle AG

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Datum Rating Analyst
20.10.26 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG

Information

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