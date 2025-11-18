Brenntag-Aktie tiefer: Produktionschemikalien-Anbieter Chem Tech Services gekauft
Brenntag kauft in den USA zu. Wie der Chemikalienhändler mitteilte, übernimmt er Chem Tech Services, einen führenden Anbieter von Produktionschemikalien mit Fokus auf Ölfelder in Texas und New Mexico.
Werte in diesem Artikel
Einen Kaufpreis nannte Brenntag nicht. Chem Tech Services hat in den vergangenen 12 Monaten einen Umsatz von über 80 Millionen US-Dollar erzielt.
Die Brenntag-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 0,27 Prozent auf 48,11 Euro.
DOW JONES-
Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brenntag
Nachrichten zu Brenntag SE
Analysen zu Brenntag SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.11.2025
|Brenntag SE Verkaufen
|DZ BANK
|13.11.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2025
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|Brenntag SE Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2025
|Brenntag SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.2025
|Brenntag SE Buy
|Warburg Research
|19.08.2025
|Brenntag SE Buy
|Warburg Research
|13.08.2025
|Brenntag SE Add
|Baader Bank
|04.08.2025
|Brenntag SE Add
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.2025
|Brenntag SE Equal Weight
|Barclays Capital
|24.09.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|20.08.2025
|Brenntag SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.11.2025
|Brenntag SE Verkaufen
|DZ BANK
|12.11.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2025
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.2025
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Brenntag SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen