Brenntag kauft im Bereich Nahrungsergänzungsmittel in China zu

Eine Vereinbarung zum Erwerb von Zhongbai Xingye Food Technology (Peking) Co., Ltd. in zwei Tranchen sei unterzeichnet worden. Brenntag erwerbe zunächst einen Anteil von 67 Prozent, welcher laut Mitteilung anteilig einem Unternehmenswert von 90 Millionen Euro entspricht. Die verbleibenden 33 Prozent an dem Unternehmen mit Sitz in Peking werde Brenntag Ende 2024 übernehmen.

Zhongbai Xingye ist laut Mitteilung auf den Vertrieb einer Vielzahl von speziellen Lebensmittelinhaltsstoffen wie Molkereiprodukten und Proteinen spezialisiert. Das Unternehmen soll im Geschäftsbereich Brenntag Specialties angesiedelt werden.

"Die Akquisition dieses führenden Akteurs auf dem chinesischen Festland ist für unser Unternehmen ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Vollsortimenter für Lebensmittelinhaltsstoffe auf dem asiatischen Markt", sagte Christian Kohlpaintner, Vorstandsvorsitzender des Essener MDAX-Konzerns.

Zum Kaufpreis wollte sich ein Unternehmenssprecher nicht äußern.

Zhongbai Xingye erwirtschaftete in den 12 Monaten per Juni 2020 einen Umsatz von 146 Millionen Euro. Den Abschluss des Erwerbs der ersten Tranche erwartet der Konzern voraussichtlich im ersten Halbjahr 2021, er unterliege bestimmten Vertragsbedingungen und regulatorischen Genehmigungen. Der Abschluss der zweiten Tranche wird für Ende 2024 erwartet.

FRANKFURT (Dow Jones)

