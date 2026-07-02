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Zukauf

CEWE-Aktie höher: Fotodienstleister will Sofortfoto-Geschäft von Kodak Alaris kaufen

CEWE-Aktie höher: Fotodienstleister will Sofortfoto-Geschäft von Kodak Alaris kaufen

Der Fotodienstleister CEWE will mit einem Zukauf sein Kerngeschäft Fotofinishing und seine internationale Präsenz im Handel ausbauen.

Werte in diesem Artikel
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CEWE Stiftung & Co. KGaA
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CEWE werde das Sofortfoto-Geschäft von Kodak Alaris für rund 72 Millionen Euro übernehmen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Allerdings könne sich der Kaufpreis aufgrund der zukünftigen Zahlen zum Abschluss-Stichtag noch ändern. Die Transaktion soll im ersten Halbjahr 2027 abgeschlossen sein. Der geplante Zukauf wirke sich entsprechend nicht auf die Prognose für das laufende Jahr 2026 aus.

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Der Vorstand erwartet, dass das Sofortfoto-Geschäft von Kodak Alaris ab dem ersten vollen Geschäftsjahr einen positiven Beitrag zum Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) beisteuert. Der Ergebnisbeitrag soll aufgrund von Synergien in den Folgejahren sukzessiv weiter steigen.

Kodak Moments Retail Photo Solutions betreibt den Angaben zufolge mit rund 500 Mitarbeiter in 54 Ländern ein Sofortfoto-Geschäft mit der Marke Kodak Moments. Der Geschäftsbereich verfügt über rund 37.000 online angebundene Fotostationen in 16.000 Geschäften führender Einzelhandelsketten und erwirtschaftet derzeit einen Jahreserlös von rund 200 Millionen Euro.

Die CEWE-Aktie legt im XETRA-Handel zeitweise 3,25 Prozent auf 98,40 Euro zu.

OLDENBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: CEWE

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08.06.26 CEWE StiftungCo Kaufen GSC Research GmbH
22.05.26 CEWE StiftungCo Buy Warburg Research
18.05.26 CEWE StiftungCo Buy Baader Bank
12.05.26 CEWE StiftungCo Buy Warburg Research
12.05.26 CEWE StiftungCo Buy Baader Bank