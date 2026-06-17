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Danone greift in Australien an: Nächste Übernahme perfekt - Aktie im Blick

22.06.26 07:55 Uhr
Expansionstempo hoch: Danone schnappt sich Made Group in Australien - Aktie im Fokus | finanzen.net

Danone baut seine Präsenz im Asien-Pazifik-Raum weiter aus. Der französische Lebensmittelkonzern übernimmt die australische Made Group und will zudem die vollständige Kontrolle über sein Molkerei-Joint-Venture mit Saputo Dairy Australia übernehmen.

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Danone verstärkt sich in der Region Asien-Pazifik mit der Übernahme des in Australien ansässigen Herstellers von gesunden Lebensmitteln Made Group. Die Made Group stellt proteinreiche Trinkprodukte, Joghurts und Produkte auf Kokosnussbasis her.

Der französische Lebensmittelkonzern kündigte außerdem an, im Rahmen seiner Expansion sein Joint Venture Molkereibereich mit Saputo Dairy Australia vollständig zu übernehmen. Aktuell hält Danone daran 51 Prozent.

Finanzielle Details für die Transaktionen wurden nicht bekanntgegeben.

DOW JONES-

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com, Mirco Vacca / Shutterstock.com

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