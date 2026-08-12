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Deutsche Telekom-Aktie gibt ab: Milliarden-Deal in Polen für Fiberhost und Inea

Deutsche Telekom-Aktie gibt ab: Milliarden-Deal in Polen für Fiberhost und Inea

Die Deutsche Telekom verstärkt ihr Geschäft in Polen mit zwei Zukäufen.

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Der DAX-Konzern einigte sich laut einer Mitteilung vom Montag mit dem Vermögensverwalter Macquarie auf die Übernahme von 100 Prozent an dem polnischen Open-Access-Festnetzbetreiber Fiberhost sowie des Anbieters von Breitband- und TV-Diensten Inea. Der Deal bewertet die beiden Unternehmen laut Mitteilung mit einem Unternehmenswert von insgesamt rund einer Milliarde Euro.

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Das Geschäft ermögliche es T-Mobile Polska, sein 5G-Netz und Festnetz-Breitbandgeschäft in Polen zu erweitern: Das Glasfasernetz von Fiberhost erreicht den Angaben zufolge 1,4 Millionen Haushalte und Inea hat mehr als 300.000 Kunden.

Die Deutsche Telekom-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,77 Prozent im Minus bei 28,45 Euro.

/err/lew/mis

BONN (dpa-AFX)

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, Tobias Steinert / Shutterstock.com

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10.08.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
07.08.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
06.08.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
06.08.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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