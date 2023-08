Zukauf: Director vergrößert Depot um Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien

Anpassung im Portfolio

Zu einem Insidertrade kam es in jüngster Vergangenheit bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Zum 10.08.2023 wurde bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Der Handel wurde am 11.08.2023 öffentlich gemacht. Kassow, Dr. Achim, Vorstand bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, hat am 10.08.2023 seine Aktienposition vergrößert. Der Zukauf belief sich auf 150 Aktien zu je 347,90 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 2,50 Prozent im Plus bei 351,80 EUR.

Die Aktie verlor schließlich am Veröffentlichungstag der Handelsnews durch die BaFin in der FSE-Sitzung 1,70 Prozent auf 346,30 EUR. Im FSE-Handel wechselten 818 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer. Die Aktien von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft sind unterdessen 47,29 Mrd. Euro wert. An der Börse befinden sich momentan 134.012.256 Aktien im Streubesitz.

Davor tätigte Kassow, Dr. Achim am 17.05.2023 ein Eigengeschäft. Die Führungskraft machte eine Steigerung im Portfolio um 160 Aktien zu jeweils 321,60 EUR bekannt.

