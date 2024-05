Zukauf: Director vergrößert Depot um SAP SE-Aktien

Meldepflicht nachgekommen

Wie sich die SAP SE-Aktie nach einem Insiderdeal bewegte.

Am 23.05.2024 wurden bei SAP SE Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Am 27.05.2024 wurde die Transaktion bekannt. Von Vorstand Mueller, Dr. Juergen wurden am 23.05.2024 SAP SE-Papiere gekauft. Für je 182,00 EUR wurden 400 SAP SE-Papiere erstanden. Im Endeffekt sprang die SAP SE-Aktie im FSE-Handel an und legte um 0,10 Prozent auf 180,00 EUR zu.

Die SAP SE-Aktie konnte am Veröffentlichungstag der BaFin-Info im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,70 Prozent auf 180,36 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich da auf 591 Aktien. Aktuell verbucht SAP SE einen Börsenwert von 210,17 Mrd. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 1.167.224.832 Papiere.

Vor der aktuellen Transaktion wurden SAP SE-Anteile zuletzt am 30.04.2024 von einer Führungskraft bewegt. Damals erstand Vorstand, Vargiu-Breuer, Gina, 400 Aktien zu jeweils einem Preis von 170,12 EUR.

