Zukauf: Führungskraft vergrößert Depot um Alzchem Group-Aktien
Wie sich die Alzchem Group-Aktie nach einem Eigengeschäft bewegte.
Werte in diesem Artikel
Am 31.07.2026 tätigte bei Alzchem Group eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 03.08.2026. Im Portfolio von Alzchem Group-in enger Beziehung four two na GmbH kam es am 31.07.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 9.300 Aktien zu jeweils 158,11 EUR hinzu. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von Alzchem Group zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 0,30 Prozent auf 158,00 EUR.
Die Alzchem Group-Aktie rutschte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin in der FSE-Sitzung um 0,80 Prozent auf 154,10 EUR ab. An diesem Tag wurden via FSE 210 Alzchem Group-Aktien umgesetzt. Aktuell ergibt sich für Alzchem Group eine Börsenbewertung in Höhe von 1,56 Mrd. Euro. Der Free Float wird momentan auf 10.123.624 Anteilsscheine beziffert.
Zuletzt hatte es am 31.07.2026 Managers’ Transactions bei Alzchem Group gegeben. Alzchem Group-Niedermaier, Herr Andreas Vorstand hatte das eigene Portfolio um 124 Papiere zu je 161,40 EUR aufgestockt.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Alzchem Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alzchem Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Alzchem Group AG
Aktuelle Alzchem Group Aktie News
Alzchem Group Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alzchem Group nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.08.26
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|31.07.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|09.07.26
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG