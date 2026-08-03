Zukauf: Führungskraft vergrößert Depot um Alzchem Group-Aktien

Eigengeschäft

04.08.26 12:01 Uhr

Wie sich die Alzchem Group-Aktie nach einem Eigengeschäft bewegte.

Am 31.07.2026 tätigte bei Alzchem Group eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 03.08.2026. Im Portfolio von Alzchem Group-in enger Beziehung four two na GmbH kam es am 31.07.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 9.300 Aktien zu jeweils 158,11 EUR hinzu. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von Alzchem Group zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 0,30 Prozent auf 158,00 EUR.

Die Alzchem Group-Aktie rutschte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin in der FSE-Sitzung um 0,80 Prozent auf 154,10 EUR ab. An diesem Tag wurden via FSE 210 Alzchem Group-Aktien umgesetzt. Aktuell ergibt sich für Alzchem Group eine Börsenbewertung in Höhe von 1,56 Mrd. Euro. Der Free Float wird momentan auf 10.123.624 Anteilsscheine beziffert.

Zuletzt hatte es am 31.07.2026 Managers’ Transactions bei Alzchem Group gegeben. Alzchem Group-Niedermaier, Herr Andreas Vorstand hatte das eigene Portfolio um 124 Papiere zu je 161,40 EUR aufgestockt.

Redaktion finanzen.net