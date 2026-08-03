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Eigengeschäft

Zukauf: Führungskraft vergrößert Depot um Alzchem Group-Aktien

Zukauf: Führungskraft vergrößert Depot um Alzchem Group-Aktien

Wie sich die Alzchem Group-Aktie nach einem Eigengeschäft bewegte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alzchem Group AG
154.00 EUR -0.10 EUR -0.06 %
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Am 31.07.2026 tätigte bei Alzchem Group eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 03.08.2026. Im Portfolio von Alzchem Group-in enger Beziehung four two na GmbH kam es am 31.07.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 9.300 Aktien zu jeweils 158,11 EUR hinzu. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von Alzchem Group zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 0,30 Prozent auf 158,00 EUR.

Die Alzchem Group-Aktie rutschte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin in der FSE-Sitzung um 0,80 Prozent auf 154,10 EUR ab. An diesem Tag wurden via FSE 210 Alzchem Group-Aktien umgesetzt. Aktuell ergibt sich für Alzchem Group eine Börsenbewertung in Höhe von 1,56 Mrd. Euro. Der Free Float wird momentan auf 10.123.624 Anteilsscheine beziffert.

Zuletzt hatte es am 31.07.2026 Managers’ Transactions bei Alzchem Group gegeben. Alzchem Group-Niedermaier, Herr Andreas Vorstand hatte das eigene Portfolio um 124 Papiere zu je 161,40 EUR aufgestockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Alzchem Group AG

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DatumRatingAnalyst
03.08.26 Alzchem Group Buy Warburg Research
31.07.26 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 Alzchem Group Buy Warburg Research
09.07.26 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG