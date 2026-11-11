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Führungskraft-Depot

Zukauf: Führungskraft vergrößert Depot um AUMOVIO-Aktien

Zukauf: Führungskraft vergrößert Depot um AUMOVIO-Aktien

Zu einer Managers’ Transaction kam es in jüngster Vergangenheit bei AUMOVIO.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUMOVIO
30.95 EUR -0.40 EUR -1.28 %
Charts | News | Analysen

Bei AUMOVIO kam es am 09.11.2026 zu einem Eigengeschäft. Die Transaktion wurde am 10.11.2026 gemeldet. Tarabbia, Jean-Francois, Vorstand bei AUMOVIO, fügte am 09.11.2026 6.300 Aktien dem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 31,63 EUR gezahlt. Der AUMOVIO-Aktie ging im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 1,90 Prozent auf 30,85 EUR.

Die AUMOVIO-Aktie rutschte am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin in der FSE-Sitzung um 0,50 Prozent auf 31,35 EUR ab. Der Tagesumsatz der AUMOVIO-Aktie belief sich da auf 135 Aktien. Die AUMOVIO-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 3,15 Mrd. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 100.050.992 Aktien.

Vor der Transaktion von von Hirschheydt, Philipp wurde die letzte Meldung am 09.11.2026 verzeichnet. Vorstand, von Hirschheydt, Philipp, erwarb 2.360 Papiere zu jeweils 31,72 EUR.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: AUMOVIO SE

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Datum Rating Analyst
10.11.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
09.11.26 AUMOVIO Buy UBS AG
06.11.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 AUMOVIO Buy UBS AG
05.11.26 AUMOVIO Outperform Bernstein Research

Information

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