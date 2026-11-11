Zukauf: Führungskraft vergrößert Depot um Baader Bank-Aktien

Eigengeschäft bei Baader Bank

11.11.26 10:01 Uhr

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der Baader Bank-Aktie.

Am 09.11.2026 wurden bei Baader Bank Managers’ Transactions erfasst. Am 10.11.2026 wurde die Transaktion bekannt. Am 09.11.2026 baute Riedel, Oliver, Vorstand, das Depot um 2.999 Aktien aus. Riedel, Oliver bezahlte 6,90 EUR je Anteilsschein. An diesem Tag wies die Baader Bank-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 1,50 Prozent auf 6,84 EUR nach oben.

Die Baader Bank-Aktie notierte am offiziellen Meldungstag der BaFin im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 0,60 Prozent bei 6,70 EUR. Die Marktkapitalisierung von Baader Bank beziffert sich unterdessen auf 336,70 Mio. Euro. Gegenwärtig werden 48.797.300 Aktien frei am Markt gehandelt.

Vor der aktuellen Meldung kam es bei Baader Bank zuletzt am 26.02.2026 zu einem Eigengeschäft von Führungskräften. Bei einem Kurs von 6,90 EUR je Papier baute Baader Bank-Zoller, Martin Vorstand sein Engagement um 500 Anteile aus.

Redaktion Finanzen.net