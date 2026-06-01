Zukauf: Führungskraft vergrößert Depot um BMW-Aktien
Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt BMW ins Blickfeld.
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Zu Managers’ Transactions kam es am 29.05.2026 bei BMW. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 01.06.2026. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, kaufte am 29.05.2026 BMW-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 5.215 Aktien zum Preis von jeweils 76,16 EUR den Besitzer. Die Aktie notierte am Schluss mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.
Die BMW-Aktie rutschte am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin in der FSE-Sitzung um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR ab. Insgesamt wurden 2.285 BMW-Aktien gehandelt. Die Marktkapitalisierung von BMW beziffert sich unterdessen auf 44,91 Mrd. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 550.683.072 Papiere.
Zuvor handelte Nedeljkovic, Dr. Milan am 29.05.2026 mit BMW-Anteilen. Die Führungskraft kaufte damals 5.215 BMW-Aktien zu jeweils 76,16 EUR.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Johannes Simon/Getty Images