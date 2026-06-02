Zukauf: Führungskraft vergrößert Depot um BMW-Aktien

Portfolio geändert

Eine Umschichtung im Depot einer Führungskraft sorgte kürzlich bei BMW für Aufsehen.

BMW meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 29.05.2026. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 01.06.2026 ein. Sein Engagement in BMW hat Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, am 29.05.2026 ausgebaut. Das Portfolio erweiterte sich damit um 5.215 Aktien zu je 76,16 EUR. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Das Papier von BMW befand sich am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin letzten Endes im Sinkflug und gab im FSE-Handel 0,60 Prozent auf 74,10 EUR ab. In der Summe wechselten via FSE 2.285 BMW-Aktien den Besitzer. Die BMW-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 43,98 Mrd. Euro. Der Free Float wird momentan auf 550.683.072 Anteilsscheine beziffert.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 29.05.2026 BMW-Anteile gehandelt. Das Portfolio von Nedeljkovic, Dr. Milan verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Erhöhung um 5.215 Anteile zu jeweils 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net