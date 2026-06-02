Zukauf: Führungskraft vergrößert Depot um BMW-Aktien

Meldepflicht nachgekommen

Zu einer Managers’ Transaction kam es in jüngster Vergangenheit bei BMW.

Bei BMW kam es am 29.05.2026 zu einem Eigengeschäft. Die Transaktion wurde am 01.06.2026 offengelegt. Am 29.05.2026 baute Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, das Depot um 5.215 Aktien aus. Nedeljkovic, Dr. Milan bezahlte 76,16 EUR je Anteilsschein. Die BMW-Aktie wies an diesem Tag Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR abwärts.

Die BMW-Aktie wies am Tag der offiziellen BaFin-News Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR abwärts. Von der BMW-Aktie wurden im Tagesverlauf 2.285 Stück gehandelt. Der Marktwert von BMW beträgt unterdessen 43,98 Mrd. Euro. Gegenwärtig werden 550.683.072 Aktien frei am Markt gehandelt.

Bereits am 29.05.2026 wurde eine Managers’ Transaction von Nedeljkovic, Dr. Milan verzeichnet. Die Führungskraft machte eine Steigerung im Portfolio um 5.215 Aktien zu jeweils 76,16 EUR bekannt.

Redaktion finanzen.net