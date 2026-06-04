Zukauf: Führungskraft vergrößert Depot um BMW-Aktien

MT-Meldung

Managers’ Transactions brachten jüngst die BMW-Aktie in Bewegung.

Am 29.05.2026 wurden bei BMW Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die BaFin wurde am 01.06.2026 über die Transaktion informiert. Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan stockte am 29.05.2026 das Investment in BMW-Aktien auf. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb 5.215 Aktien zu je 76,16 EUR. Die BMW-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 1,30 Prozent bei 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie wies am Tag der offiziellen BaFin-News Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR abwärts. Im Handelsverlauf wurden 2.285 BMW-Aktien umgesetzt. Aktuell ergibt sich für BMW eine Börsenbewertung in Höhe von 42,50 Mrd. Euro. Gegenwärtig werden 550.683.072 Aktien frei am Markt gehandelt.

Davor tätigte Nedeljkovic, Dr. Milan am 29.05.2026 ein Eigengeschäft. Es ergab sich eine Erweiterung des Portfolios um 5.215 Aktien zu je 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net