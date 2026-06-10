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Eigengeschäft bei BMW

Zukauf: Führungskraft vergrößert Depot um BMW-Aktien

11.06.26 10:01 Uhr
Zukauf: Führungskraft vergrößert Depot um BMW-Aktien | finanzen.net

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der BMW-Aktie.

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Am 29.05.2026 wurden bei BMW Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 01.06.2026 ein. Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan kaufte am 29.05.2026 BMW-Aktien. 5.215 BMW-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 76,16 EUR erworben. Die BMW-Aktie musste letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR abwärts.

Zum Sitzungsende des Tages der BaFin-Veröffentlichung fiel die BMW-Aktie. Im FSE-Handel rutschte das Papier um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR ab. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 2.285 BMW-Aktien. Der BMW-Wert wird an der Börse aktuell auf 41,07 Mrd. Euro beziffert. An der Börse befinden sich momentan 550.683.072 Aktien im Streubesitz.

Zuvor meldete BMW, dass Nedeljkovic, Dr. Milan am 29.05.2026 ein Eigengeschäft tätigte. Für einen Preis von jeweils 76,16 EUR erwarb Nedeljkovic, Dr. Milan 5.215 Aktien.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Roberto Lusso / Shutterstock.com

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