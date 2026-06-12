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Eigengeschäft von Führungskraft

Zukauf: Führungskraft vergrößert Depot um BMW-Aktien

15.06.26 18:01 Uhr
Zukauf: Führungskraft vergrößert Depot um BMW-Aktien | finanzen.net

BMW rückte kürzlich wegen Managers’ Transactions in den Fokus der Anleger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
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BMW meldete der BaFin eine Managers’ Transaction vom 29.05.2026. Die BaFin wurde am 01.06.2026 über die Transaktion informiert. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, agierte mit Blick auf den BMW-Anteilsschein zuversichtlich. Insgesamt wurden am 29.05.2026 5.215 Aktien zu je 76,16 EUR erworben. Die BMW-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR nach.

Die BMW-Aktie gab am Tag der offiziellen BaFin-News im FSE-Handel im Endeffekt um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR nach. Das Handelsvolumen belief sich auf 2.285 BMW-Aktien. Insgesamt ist BMW aktuell 40,65 Mrd. Euro wert. Der Free Float wird momentan auf 550.683.072 Anteilsscheine beziffert.

Nedeljkovic, Dr. Milan hatte bereits am 29.05.2026 ein Eigengeschäft abgeschlossen. Nedeljkovic, Dr. Milan fügte 5.215 Anteile zu jeweils 76,16 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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