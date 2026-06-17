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Zukauf: Führungskraft vergrößert Depot um BMW-Aktien

18.06.26 18:01 Uhr
Zukauf: Führungskraft vergrößert Depot um BMW-Aktien | finanzen.net

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der BMW-Aktie.

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Zum 29.05.2026 wurde bei BMW ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Die Transaktion wurde am 01.06.2026 publik gemacht. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand bei BMW, fügte dem eigenen Portfolio 5.215 BMW-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 29.05.2026 einen Wert von jeweils 76,16 EUR. Die BMW-Aktie notierte an diesem Tag im FSE-Handel in Rot und verlor 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie notierte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin im FSE-Handel in Rot und verlor 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Im FSE-Handel wechselten 2.285 BMW-Aktien den Besitzer. Der Marktwert von BMW beträgt unterdessen 37,37 Mrd. Euro. Gegenwärtig werden 550.683.072 Aktien frei am Markt gehandelt.

Zuvor wurden Transaktionen von Nedeljkovic, Dr. Milan am 29.05.2026 verzeichnet. Das Portfolio von Nedeljkovic, Dr. Milan verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Erhöhung um 5.215 Anteile zu jeweils 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Harold Cunningham/Getty Images

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