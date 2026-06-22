Zukauf: Führungskraft vergrößert Depot um BMW-Aktien

Anpassung im Portfolio

Die Aufsichtsbehörden wurden kürzlich über ein Eigengeschäft bei BMW informiert.

Bei BMW kam es am 29.05.2026 zu einem Eigengeschäft. Am 01.06.2026 wurde das Eigengeschäft offiziell gemacht. 5.215 BMW-Papiere zu jeweils 76,16 EUR erwarb am 29.05.2026 Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand. Die BMW-Aktie wies an diesem Tag Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR abwärts.

Die BMW-Aktie musste am Tag der Kundgebung der Transaktion durch die BaFin letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um B Prozent auf A EUR abwärts. An diesem Tag wurden via FSE 2.285 BMW-Aktien umgesetzt. Der Börsenwert von BMW beläuft sich aktuell auf 36,59 Mrd. Euro. Gegenwärtig werden 550.683.072 Aktien frei am Markt gehandelt.

Nedeljkovic, Dr. Milan tätigte zuvor am 29.05.2026 ein Eigengeschäft. Es wurde ein Kauf von 5.215 BMW-Aktien zu je 76,16 EUR getätigt.

Redaktion finanzen.net