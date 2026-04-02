Zukauf: Führungskraft vergrößert Depot um DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Aktien

Eigengeschäft bei DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Aktie.

Am 27.03.2026 tätigte bei DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Die Meldung des Eigengeschäfts ging am 02.04.2026 ein. Weiland, Marta Frida, in enger Beziehung, agierte mit Blick auf den DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Anteilsschein zuversichtlich. Insgesamt wurden am 27.03.2026 203 Aktien zu je 24,80 EUR erworben. Die DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Aktie musste dann im FSE-Handel abgeben und fiel um 2,40 Prozent auf 24,80 EUR.

Im FSE-Handel gewannen die DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Papiere letztlich 1,60 Prozent auf 25,20 EUR. DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft wird aktuell mit einem Börsenwert von 116,16 Mio. Euro gelistet. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 4.800.000 Aktien.

Vor der aktuellen Transaktion wurden DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Anteile zuletzt am 01.12.2023 von einer Führungskraft bewegt. Bei einem Kurs von 21,50 EUR je Papier baute DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-von Lukowicz, Henrik Aufsichtsrat sein Engagement um 240 Anteile aus.

Redaktion finanzen.net