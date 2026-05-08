Zukauf: Führungskraft vergrößert Depot um Gerresheimer-Aktien

Führungskraft-Depot

Zu einer Managers’ Transaction kam es in jüngster Vergangenheit bei Gerresheimer.

Die BaFin wurde über ein Eigengeschäft bei Gerresheimer am 06.05.2026 informiert. Die Meldung des Eigengeschäfts ging am 08.05.2026 ein. Active Ownership Fund SICAV SIF SCS, in enger Beziehung bei Gerresheimer, fügte am 06.05.2026 15.749 Aktien dem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 25,85 EUR gezahlt. Die Gerresheimer-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes in Grün und gewann 0,20 Prozent auf 25,88 EUR.

Die Gerresheimer-Aktie konnte am Veröffentlichungstag der BaFin-Info im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,70 Prozent auf 27,40 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 3.340 Gerresheimer-Aktien den Besitzer. Aktuell ergibt sich für Gerresheimer eine Börsenbewertung in Höhe von 918,07 Mio. Euro. Der Free Float wird momentan auf 34.540.000 Anteilsscheine beziffert.

Zuletzt hatte es am 06.05.2026 Managers’ Transactions bei Gerresheimer gegeben. Damals erstand in enger Beziehung, AOC Gecko S.à r.l., 47.247 Aktien zu jeweils einem Preis von 25,85 EUR.

Redaktion finanzen.net