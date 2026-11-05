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Wertpapiergeschäft

Zukauf: Führungskraft vergrößert Depot um init innovation in traffic systems SE-Aktien

Die Veränderung im Depot einer Führungskraft sorgte bei der init innovation in traffic systems SE-Aktie für Bewegung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
init innovation in traffic systems SE
32.25 EUR -0.30 EUR -0.92 %
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Am 02.11.2026 wurden bei init innovation in traffic systems SE Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 04.11.2026 ein. Vorstand Timmann, Martin kaufte am 02.11.2026 init innovation in traffic systems SE-Aktien. 400 init innovation in traffic systems SE-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 33,10 EUR erworben. Die init innovation in traffic systems SE-Aktie musste letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 18,30 Prozent auf 33,65 EUR abwärts.

Im FSE-Handel gewannen die init innovation in traffic systems SE-Papiere letztlich 1,90 Prozent auf 32,55 EUR. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 410 init innovation in traffic systems SE-Aktien. init innovation in traffic systems SE erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 344,59 Mio. Euro. Gegenwärtig werden 10.974.121 Aktien frei am Markt gehandelt.

Vor der aktuellen Transaktion wurden init innovation in traffic systems SE-Anteile zuletzt am 02.11.2026 von einer Führungskraft bewegt. Zu diesem Zeitpunkt gingen 2.000 Anteile zu jeweils 32,79 EUR an Munz, Jörg Vorstand.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
03.11.26 init innovation in traffic systems SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.26 init innovation in traffic systems SE Buy Warburg Research
04.09.26 init innovation in traffic systems SE Buy Warburg Research
14.08.26 init innovation in traffic systems SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 init innovation in traffic systems SE Buy Warburg Research

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