Zukauf: Führungskraft vergrößert Depot um Knorr-Bremse-Aktien

Aktien wechseln den Besitzer

31.10.26 08:01 Uhr

Anleger sollten Knorr-Bremse nach einem gemeldeten Eigengeschäft im Blick behalten.

Zum 30.10.2026 wurde bei Knorr-Bremse ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 30.10.2026. Vorstand Spies, Bernd kaufte am 30.10.2026 Knorr-Bremse-Aktien. 556 Knorr-Bremse-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 88,95 EUR erworben. Im FSE-Handel gewannen die Knorr-Bremse-Papiere letztlich 1,60 Prozent auf 90,65 EUR.

Am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung sprang die Knorr-Bremse-Aktie im FSE-Handel an und legte um Prozent auf EUR zu. Knorr-Bremse wird aktuell mit einem Börsenwert von 14,48 Mrd. Euro gelistet. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 161.200.000.

Die letzte Transaktion einer Führungskraft bei Knorr-Bremse ergab sich am 30.10.2026. Einen Zukauf von 600 Papiere für jeweils 88,10 EUR tätigte zu diesem Zeitpunkt Vorstand.

Redaktion Finanzen.net