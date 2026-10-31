Zukauf: Führungskraft vergrößert Depot um Knorr-Bremse-Aktien
Anleger sollten Knorr-Bremse nach einem gemeldeten Eigengeschäft im Blick behalten.
Werte in diesem Artikel
Zum 30.10.2026 wurde bei Knorr-Bremse ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 30.10.2026. Vorstand Spies, Bernd kaufte am 30.10.2026 Knorr-Bremse-Aktien. 556 Knorr-Bremse-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 88,95 EUR erworben. Im FSE-Handel gewannen die Knorr-Bremse-Papiere letztlich 1,60 Prozent auf 90,65 EUR.
Am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung sprang die Knorr-Bremse-Aktie im FSE-Handel an und legte um Prozent auf EUR zu. Knorr-Bremse wird aktuell mit einem Börsenwert von 14,48 Mrd. Euro gelistet. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 161.200.000.
Die letzte Transaktion einer Führungskraft bei Knorr-Bremse ergab sich am 30.10.2026. Einen Zukauf von 600 Papiere für jeweils 88,10 EUR tätigte zu diesem Zeitpunkt Vorstand.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Aktuelle Knorr-Bremse Aktie News
Knorr-Bremse Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|29.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.