Zukauf: Führungskraft vergrößert Depot um LEG Immobilien-Aktien

Führungskraft-Portfolio

21.08.26 08:01 Uhr

LEG Immobilien rückte kürzlich wegen Managers’ Transactions in den Fokus der Anleger.

Am 19.08.2026 wurden bei LEG Immobilien Managers’ Transactions erfasst. Die Transaktion wurde am 20.08.2026 publik gemacht. von Lackum, Lars, Vorstand bei LEG Immobilien, fügte am 19.08.2026 500 Aktien dem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 50,11 EUR gezahlt. Im Endeffekt sprang die LEG Immobilien-Aktie im FSE-Handel an und legte um 1,50 Prozent auf 50,60 EUR zu.

Kaum Ausschläge verzeichnete die LEG Immobilien-Aktie im FSE-Handel und tendierte am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung zu guter Letzt bei 50,40 EUR. Der Börsenwert von LEG Immobilien beläuft sich unterdessen auf 3,87 Mrd. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 76.848.496 Anteilsscheine.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 07.08.2026 LEG Immobilien-Anteile gehandelt. Zu jeweils 52,30 EUR kaufte von Lackum, Lars 501 Anteile.

Redaktion finanzen.net