Zukauf: Führungskraft vergrößert Depot um LEG Immobilien-Aktien
LEG Immobilien rückte kürzlich wegen Managers’ Transactions in den Fokus der Anleger.
Werte in diesem Artikel
Am 19.08.2026 wurden bei LEG Immobilien Managers’ Transactions erfasst. Die Transaktion wurde am 20.08.2026 publik gemacht. von Lackum, Lars, Vorstand bei LEG Immobilien, fügte am 19.08.2026 500 Aktien dem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 50,11 EUR gezahlt. Im Endeffekt sprang die LEG Immobilien-Aktie im FSE-Handel an und legte um 1,50 Prozent auf 50,60 EUR zu.
Kaum Ausschläge verzeichnete die LEG Immobilien-Aktie im FSE-Handel und tendierte am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung zu guter Letzt bei 50,40 EUR. Der Börsenwert von LEG Immobilien beläuft sich unterdessen auf 3,87 Mrd. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 76.848.496 Anteilsscheine.
Zuvor wurden von der Führungskraft am 07.08.2026 LEG Immobilien-Anteile gehandelt. Zu jeweils 52,30 EUR kaufte von Lackum, Lars 501 Anteile.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: LEG Immobilien
Aktuelle LEG Immobilien Aktie News
LEG Immobilien Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LEG Immobilien nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.