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Führungskraft-Portfolio

Zukauf: Führungskraft vergrößert Depot um Mühlbauer-Aktien

Mühlbauer gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mühlbauer Holding AG
42.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Die BaFin wurde über ein Eigengeschäft bei Mühlbauer am 26.10.2026 informiert. Die Transaktion wurde am 28.10.2026 gemeldet. Sein Engagement in Mühlbauer hat SECURA Vermögensverwaltungs GmbH, in enger Beziehung, am 26.10.2026 ausgebaut. Das Portfolio erweiterte sich damit um 8.000 Aktien zu je 43,20 EUR. Die Mühlbauer-Aktie kam im FSE-Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 42,00 EUR.

Die Mühlbauer-Aktie wies am Veröffentlichungstag der BaFin im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 42,20 EUR. Mühlbauer wird aktuell mit einem Börsenwert von 607,41 Mio. Euro gelistet. Der Free Float wird momentan auf 14.191.867 Anteilsscheine beziffert.

Zuvor handelte SECURA Vermögensverwaltungs GmbH am 17.08.2026 mit Mühlbauer-Anteilen. SECURA Vermögensverwaltungs GmbH hatte sein Portfolio um 8.500 Anteile zu jeweils 43,50 EUR ausgebaut.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
23.05.11 Mühlbauer kaufen Der Aktionär-online
17.12.10 Mühlbauer kaufen Prior Börse
18.01.10 Mühlbauer für Tradingorientierte Nebenwerte Journal
07.07.09 Mühlbauer Tipp des Tages Der Aktionär-online
23.06.09 Mühlbauer eine Perle im Verborgenen SdK AktionärsNews

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