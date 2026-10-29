Zukauf: Führungskraft vergrößert Depot um Mühlbauer-Aktien
Mühlbauer gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.
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Die BaFin wurde über ein Eigengeschäft bei Mühlbauer am 26.10.2026 informiert. Die Transaktion wurde am 28.10.2026 gemeldet. Sein Engagement in Mühlbauer hat SECURA Vermögensverwaltungs GmbH, in enger Beziehung, am 26.10.2026 ausgebaut. Das Portfolio erweiterte sich damit um 8.000 Aktien zu je 43,20 EUR. Die Mühlbauer-Aktie kam im FSE-Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 42,00 EUR.
Die Mühlbauer-Aktie wies am Veröffentlichungstag der BaFin im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 42,20 EUR. Mühlbauer wird aktuell mit einem Börsenwert von 607,41 Mio. Euro gelistet. Der Free Float wird momentan auf 14.191.867 Anteilsscheine beziffert.
Zuvor handelte SECURA Vermögensverwaltungs GmbH am 17.08.2026 mit Mühlbauer-Anteilen. SECURA Vermögensverwaltungs GmbH hatte sein Portfolio um 8.500 Anteile zu jeweils 43,50 EUR ausgebaut.
Redaktion Finanzen.net
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