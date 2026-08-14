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Managers’ Transaction

Zukauf: Führungskraft vergrößert Depot um Nordex-Aktien

Zukauf: Führungskraft vergrößert Depot um Nordex-Aktien

Eine Umschichtung im Depot einer Führungskraft sorgte kürzlich bei Nordex für Aufsehen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
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Kürzlich kam es bei der Nordex-Aktie zu Managers’ Transactions. Am 14.08.2026 wurde die Transaktion bekannt. 2.806 Nordex-Papiere zu jeweils 40,98 EUR erwarb am 12.08.2026 Hartmann, Dr. Ilya, Vorstand. Die Nordex-Aktie konnte am Ausführungstag im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,80 Prozent auf 40,84 EUR.

Die Nordex-Aktie stieg am Veröffentlichungstag der BaFin im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 0,20 Prozent auf 39,12 EUR. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich da auf 2.140 Aktien. Aktuell verbucht Nordex einen Börsenwert von 9,21 Mrd. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 236.872.000 beziffert.

Das vorangegangene Eigengeschäft von Hartmann, Dr. Ilya wurde am 29.12.2025 erfasst. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 105 Papiere zu jeweils 28,64 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nordex

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DatumRatingAnalyst
31.07.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.07.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets

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