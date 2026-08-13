Zukauf: Führungskraft vergrößert Depot um ProCredit-Aktien

Transaktions-Meldung

18.08.26 10:01 Uhr

Die ProCredit-Aktie rückte nach einer Managers’ Transaction in den Blick der Anleger.

ProCredit meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 13.08.2026. Die Transaktion wurde am 17.08.2026 publik gemacht. Vorstand Beeck, Christoph kaufte am 13.08.2026 ProCredit-Aktien. 440 ProCredit-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 8,15 EUR erworben. Ohne große Ausschläge präsentierte sich letztlich die ProCredit-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 8,09 EUR.

Die ProCredit-Aktie bewegte sich am Tag der Veröffentlichung der BaFin-News kaum. Das Papier stand via FSE bei 8,10 EUR. Letztlich wurden via FSE 100 ProCredit-Aktien gekauft oder verkauft. Aktuell ergibt sich für ProCredit eine Börsenbewertung in Höhe von 475,31 Mio. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 58.898.500 Wertpapiere.

Das letzte verzeichnete Eigengeschäft von Führungskräften fand am 13.08.2026 statt. 706 Anteile für jeweils 8,15 EUR kaufte Vorstand, Bibolli, Eriola bei ProCredit damals an.

Redaktion finanzen.net