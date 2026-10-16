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Depot umstrukturiert

Zukauf: Führungskraft vergrößert Depot um ProCredit-Aktien

Zukauf: Führungskraft vergrößert Depot um ProCredit-Aktien

Die ProCredit-Aktie rückte nach einer Managers’ Transaction in den Blick der Anleger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProCredit Holding AG & Co.KGaA
8.61 EUR -0.31 EUR -3.48 %
Charts | News | Analysen

Für den 12.10.2026 wurde bei ProCredit eine Managers’ Transaction gemeldet. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 14.10.2026. Im Portfolio von ProCredit-Vorstand Dagrosa, Christian kam es am 12.10.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 411 Aktien zu jeweils 8,61 EUR hinzu. Die ProCredit-Aktie zeigte sich insgesamt im FSE-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 8,54 EUR an der Tafel.

Das Papier von ProCredit konnte schließlich am Veröffentlichungstag der BaFin klettern und stieg im FSE-Handel um 4,60 Prozent auf 9,05 EUR. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 150 ProCredit-Aktien. ProCredit verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 533,62 Mio. Euro. 58.898.500 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Das letzte verzeichnete Eigengeschäft von Führungskräften fand am 12.10.2026 statt. Vorstand, Beeck, Christoph, erwarb 417 Papiere zu jeweils 8,61 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Adriana Iacob / Shutterstock.com

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