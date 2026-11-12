Zukauf: Führungskraft vergrößert Depot um RENK-Aktien
Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die RENK-Aktie.
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Zum 09.11.2026 wurde bei RENK ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Die Meldung des Eigengeschäfts ging am 11.11.2026 ein. 725 RENK-Aktien für jeweils 34,00 EUR erwarb am 09.11.2026 Nowotne, N/A Doreen, Aufsichtsrat. Die RENK-Aktie stieg im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 4,90 Prozent auf 36,05 EUR.
Die RENK-Aktie musste dann am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin im FSE-Handel abgeben und fiel um 4,90 Prozent auf 34,44 EUR. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 1.181 RENK-Aktien. Der Börsenwert von RENK beläuft sich aktuell auf 3,58 Mrd. Euro. Der Streubesitz wird auf 100.000.000 Aktien beziffert.
Die vorangegangene Managers’ Transaction von Nowotne, N/A Doreen wurde am 05.11.2026 gemeldet. Um 725 Anteile für einen Preis von jeweils 34,48 EUR baute Nowotne, N/A Doreen das eigene Portfolio aus.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: RENK Group AG