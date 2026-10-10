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Wertpapiergeschäft

Zukauf: Führungskraft vergrößert Depot um Rubean-Aktien

Bewegung bei Rubean: So änderte eine Führungskraft ihr Portfolio.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rubean AG
5.20 EUR 0.30 EUR 6.12 %
Charts | News | Analysen

Am 30.09.2026 wurden bei Rubean Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die Meldung des Eigengeschäfts ging am 02.10.2026 ein. M2 Venture GmbH, in enger Beziehung, agierte mit Blick auf den Rubean-Anteilsschein zuversichtlich. Insgesamt wurden am 30.09.2026 3.000 Aktien zu je 4,80 EUR erworben. Die Rubean-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes in Grün und gewann 3,50 Prozent auf 4,78 EUR.

Am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung sprang die Rubean-Aktie im FSE-Handel an und legte um 3,00 Prozent auf 4,78 EUR zu. Am Markt ist Rubean aktuell 24,80 Mio. Euro wert. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 4.909.930.

Zuvor handelte M2 Venture GmbH am 30.09.2026 mit Rubean-Anteilen. M2 Venture GmbH erwarb zu diesem Zeitpunkt 1.042 Anteilsscheine. Eine Aktie hatte damals einen Kurs von 4,74 EUR.

Redaktion finanzen.net

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