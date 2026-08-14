Zukauf: Führungskraft vergrößert Depot um SAP SE-Aktien

Depot umstrukturiert

15.08.26 08:01 Uhr

Die SAP SE-Aktie rückte nach einer Managers’ Transaction in den Blick der Anleger.

Für den 12.08.2026 wurde bei SAP SE eine Managers’ Transaction gemeldet. Die Publikation der Managers’ Transaction fand am 14.08.2026 statt. 1.700 SAP SE-Papiere zu jeweils 179,15 EUR erwarb am 12.08.2026 Vargiu-Breuer, Gina, Vorstand. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 2,50 Prozent auf 176,30 EUR.

Das Papier von SAP SE konnte schließlich am Veröffentlichungstag der BaFin klettern und stieg im FSE-Handel um 0,40 Prozent auf 180,50 EUR. Insgesamt wurden 16.814 SAP SE-Aktien gehandelt. Die Marktkapitalisierung von SAP SE beziffert sich unterdessen auf 202,42 Mrd. Euro. Derzeit sind 1.154.200.064 Aktien handelbar.

Am 24.07.2026 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. Für jeweils 133,56 EUR stockte Klein, Christian Kurt Vorstand das Engagement um 2.435 SAP SE-Aktien auf.

Redaktion finanzen.net