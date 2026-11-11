DAX 26.614 +1,0%ESt50 6.383 +0,9%MSCI World 4.836 -0,2%Top 10 Crypto 9,67 +0,3%Nas 25.066 -0,7%Bitcoin 66.084 +0,1%Euro 1,1144 -0,2%Öl 91,6 +0,1%Gold 4.056 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Depot umstrukturiert

Zukauf: Führungskraft vergrößert Depot um The Naga Group-Aktien

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt The Naga Group ins Blickfeld.

Werte in diesem Artikel
Aktien
The Naga Group AG Nach Kapitalherabsetzung
2.27 EUR 0.08 EUR 3.65 %
Charts | News | Analysen

Am 06.11.2026 wurde bei The Naga Group ein Eigengeschäft durchgeführt. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 10.11.2026. The Naga Group-in enger Beziehung Netcore Investments Limited vergrößerte am 06.11.2026 die eigene Aktienposition. Netcore Investments Limited erwarb 4.996 Aktien für je 2,35 EUR. Das Papier von The Naga Group konnte schließlich klettern und stieg im FSE-Handel um 4,70 Prozent auf 2,23 EUR.

Mit einem Wert von 2,19 EUR bewegte sich die The Naga Group-Aktie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin letzten Endes auf dem Niveau des Vortages. Die Marktkapitalisierung von The Naga Group beziffert sich unterdessen auf 52,61 Mio. Euro. Gegenwärtig werden 23.278.300 Aktien frei am Markt gehandelt.

Zuvor meldete The Naga Group, dass Netcore Investments Limited am 06.11.2026 ein Eigengeschäft tätigte. Netcore Investments Limited erhöhte sein Engagement um 2.499 The Naga Group-Papiere zu jeweils 2,39 EUR.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle The Naga Group Aktie News

Werbung

The Naga Group Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für The Naga Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
27.10.26 The Naga Group Kaufen SMC Research
10.08.26 The Naga Group Kaufen SMC Research
07.07.26 The Naga Group Kaufen SMC Research
28.04.26 The Naga Group Kaufen SMC Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.