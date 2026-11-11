Zukauf: Führungskraft vergrößert Depot um The Naga Group-Aktien
Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt The Naga Group ins Blickfeld.
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Am 06.11.2026 wurde bei The Naga Group ein Eigengeschäft durchgeführt. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 10.11.2026. The Naga Group-in enger Beziehung Netcore Investments Limited vergrößerte am 06.11.2026 die eigene Aktienposition. Netcore Investments Limited erwarb 4.996 Aktien für je 2,35 EUR. Das Papier von The Naga Group konnte schließlich klettern und stieg im FSE-Handel um 4,70 Prozent auf 2,23 EUR.
Mit einem Wert von 2,19 EUR bewegte sich die The Naga Group-Aktie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin letzten Endes auf dem Niveau des Vortages. Die Marktkapitalisierung von The Naga Group beziffert sich unterdessen auf 52,61 Mio. Euro. Gegenwärtig werden 23.278.300 Aktien frei am Markt gehandelt.
Zuvor meldete The Naga Group, dass Netcore Investments Limited am 06.11.2026 ein Eigengeschäft tätigte. Netcore Investments Limited erhöhte sein Engagement um 2.499 The Naga Group-Papiere zu jeweils 2,39 EUR.
Redaktion Finanzen.net
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