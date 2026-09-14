Zukauf: Führungskraft vergrößert Depot um WashTec-Aktien
So hoch fiel ein Eigengeschäft bei der WashTec-Aktie aus.
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Bei WashTec kam es am 03.09.2026 zu einem Eigengeschäft. Die Transaktion wurde am 04.09.2026 publik gemacht. Vorstand Drolshagen, Michael stockte am 03.09.2026 das Investment in WashTec-Aktien auf. Drolshagen, Michael erwarb 120 Aktien zu je 39,70 EUR. Die WashTec-Aktie notierte an diesem Tag im FSE-Handel in Rot und verlor 0,30 Prozent auf 39,40 EUR.
Die WashTec-Aktie konnte am Veröffentlichungstag der BaFin-Info im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,00 Prozent auf 39,80 EUR. WashTec verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 511,37 Mio. Euro. Derzeit sind 13.282.354 Aktien handelbar.
Drolshagen, Michael tätigte zuvor am 31.08.2026 ein Eigengeschäft. Drolshagen, Michael veräußerte zu diesem Zeitpunkt 2.000 Anteilsscheine. Eine Aktie hatte damals einen Kurs von 39,70 EUR.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Washtec
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