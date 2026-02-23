DAX25.054 +0,3%Est506.154 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4700 +3,5%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.617 +2,3%Euro1,1792 +0,1%Öl70,98 -0,3%Gold5.187 +0,8%
GSK-Aktie im Fokus: Übernahme von 35Pharma für mehrere Hundert Millionen

25.02.26 08:47 Uhr
GSK übernimmt 35Pharma: Pharma-Konzern investiert Hunderte Millionen - Aktie im Blick | finanzen.net

GSK hat die Übernahme des Biopharma-Unternehmens 35Pharma für 950 Millionen US-Dollar vereinbart.

GSK PLC Sponsored American Depositary Recepit Repr Shs When Issued
50,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
35Pharma ist ein in Kanada ansässiges biopharmazeutisches Unternehmen, das klinische Studien durchführt, wie der britische Arzneimittelhersteller am Mittwoch mitteilte. Die Akquisition umfasst das Therapeutikum HS235, das auf die Behandlung von kardiopulmonalen Erkrankungen abzielt.

DJG/DJN/sha/kla

DOW JONES

