GSK-Aktie in Grün: Pharma-Konzern kauft Krebs-Therapie für bis zu 750 Millionen Dollar

Zukauf

15.09.26 12:44 Uhr

GSK übernimmt eine TCE-Therapie von Chimagen. Der Deal könnte bis zu 750 Millionen US-Dollar wert sein und die Onkologie-Pipeline stärken.

GSK hat eine Vereinbarung zum Kauf einer Antikörper-basierten Therapie von dem chinesischen Biotechnologieunternehmen Chimagen Biosciences getroffen. Der Deal habe einen Wert von bis zu 750 Millionen US-Dollar, teilte das in London börsennotierte Pharmaunternehmen mit.

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GSK wird die trispezifische T-Zell-Engager-Therapie von Chimagen (TCE) übernehmen und für eine Behandlung des Blutkrebsleidens Multiples Myelom entwickeln.

Das Multiple Myelom gilt als behandelbar, ist aber noch nicht heilbar. Andere TCE-Medikamente haben die Behandlungsoptionen zwar revolutioniert, weisen jedoch laut GSK schwierige Verträglichkeitsprofile auf.

Die TCE-Therapie von Chimagen ist darauf ausgelegt, die Verträglichkeit und Wirksamkeit zu verbessern, indem sie sich an T-Zellen bindet und zugleich zwei tumorassoziierte Antigene ins Visier nimmt, so das Unternehmen. GSK hofft, dass dies einen früheren Einsatz in der Behandlung des Multiplen Myeloms ermöglich wird.

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GSK wird eine Vorauszahlung für die weltweiten Rechte am TCE-Programm leisten und will die TCE-Therapie anschließend 2027 in Phase-1-Studien zu bringen.

Chimagen wird zudem erfolgsabhängige Entwicklungs- und kommerzielle Meilensteinzahlungen erhalten, teilte GSK mit.

Die GSK-Aktie zeigt sich am Dienstag in London 0,22 Prozent höher bei 1.859 Pence.

DOW JONES