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Heidelberger Druck-Aktie schwächer: Übernahme von Service- und Ersatzteilgeschäft von Manroland

24.06.26 09:32 Uhr
Strategischer Coup: Heidelberger Druck stärkt Kerngeschäft massiv - Aktie verliert | finanzen.net

Heidelberger Druckmaschinen übernimmt Teile des Service- und Ersatzteilgeschäfts von Manroland Sheetfed. Der Zukauf soll das Kerngeschäft stärken, der Kaufpreis wurde nicht genannt.

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Heidelberger Druckmaschinen AG
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Heidelberger Druckmaschinen verstärkt sein Kerngeschäft mit einem Zukauf. Der Maschinenbauer übernehme das Service- und Ersatzteilgeschäft sowie Vertriebsgesellschaften von der Manroland Sheetfed Gruppe mit etwa 600 Mitarbeitern, teilte das SDAX-Unternehmen am Mittwoch in Heidelberg mit. Zudem erwerbe der Konzern die Technologie und das geistige Eigentum (Intellecutal Property) für Service und Ersatzteile sowie ausgewählte Vermögenswerte. Hinsichtlich des Kaufpreises wurde laut Angaben von Heidelberger stillschweigen vereinbart.

Die Aktie von Heidelberger Druck verliert auf XETRA zeitweise 0,57 Prozent auf 1,40 Euro.

HEIDELBERG (dpa-AFX)

Bildquellen: Heidelberger Druckmaschinen AG

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