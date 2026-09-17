DAX 25.668 +0,5%ESt50 6.303 +0,6%MSCI World 4.876 -0,2%Top 10 Crypto 10,07 -0,0%Nas 25.978 -0,0%Bitcoin 66.676 +0,4%Euro 1,1477 +0,1%Öl 104,4 -1,3%Gold 4.314 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Zukauf in Aussicht

Continental-Aktie in Grün: Reifenhersteller sieht sich für Branchenkonsolidierung gewappnet

Continental-Aktie in Grün: Reifenhersteller sieht sich für Branchenkonsolidierung gewappnet

Der Reifenhersteller Continental kann sich bei einer Fusionswelle in der Branche große Zukäufe vorstellen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
69.70 EUR 1.44 EUR 2.11 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

"Für den Fall einer Konsolidierung in der Reifenindustrie könnten wir mittelfristig für einen Zukauf mehrere Milliarden Euro mobilisieren", sagte Konzernchef Christian Kötz im der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Donnerstag).

Werbung

Übernahmen seien eine Option, wenn sie finanziell sinnvoll seien und die Hannoveraner inhaltlich voranbrächten. "Ich denke da zum Beispiel an das Geschäft mit Spezialreifen oder unsere Marktpräsenz in Asien", sagte der Manager. Die Schulden senke das Unternehmen, pro Jahr erwirtschafte Conti einen freien Mittelzufluss von rund einer Milliarde Euro nach Zinsen und Steuern.

Zukäufe seien immer Teil der Wachstumsstrategie von Continental gewesen, sagte Kötz. Auch sieht der Conti-Chef neben Asien die größten Wachstumschancen in Nordamerika. Vor allem bei Pick-ups und großen SUVs will Conti punkten. Solche Autos seien dort sehr beliebt, so Kötz - "und wir sind in dem Segment noch deutlich unterrepräsentiert."

Die Aktie notiert im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise bei 70,30 Euro, was einem Plus von 0,63 Prozent entspricht.

/men/tav/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Continental, Continental

Aktuelle Continental Aktie News

Werbung

Continental Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Continental nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
04.09.26 Continental Kaufen DZ BANK
02.09.26 Continental Buy UBS AG
01.09.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.08.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.