Munich Re will das Cyber-Insurtech-Unternehmen At-Bay übernehmen - Aktie tiefer
Der Rückversicherer Munich Re will sein Spezialversicherungsportfolio mit einem Zukauf stärken.
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Munich Re werde das in den USA ansässige Insurtech-Unternehmen At-Bay für 575 Millionen US-Dollar übernehmen, teilte der DAX-Konzern am Mittwoch in München mit. At-Bay biete Cyberversicherungen sowie Dienstleistungen im Bereich der Cybersicherheit für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) an. Die Transaktion soll im ersten Quartal 2027 abgeschlossen sein, sollten die Aufsichtsbehörden zustimmen.
"At-Bay ist aufgrund seiner Marktposition und einzigartigen Fähigkeiten eine perfekte Ergänzung unseres Spezialversicherungsportfolios und ein wichtiger Baustein unseres künftigen Cyber-Angebots", sagte Vorstandsmitglied Mike Kerner. Das Geschäft soll sich im Laufe der Zeit zu einem starken Ertragstreiber entwickeln.
Die Munich-Re-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 0,73 Prozent auf 519,80 Euro.
MÜNCHEN (dpa-AFX)
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