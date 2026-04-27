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Orange-Aktie höher: Telekom-Riese will Scorefit für 1,3 Milliarden Euro kaufen

29.04.26 13:39 Uhr
Milliarden-Deal: Orange greift nach Scorefit - Aktien fester | finanzen.net

Orange will Scorefit für 1,3 Milliarden Euro kaufen.

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Das französische Telekommunikationsunternehmen Orange teilte am Dienstag mit, zum Zweck des Erwerbs von Scorefit eine fünfjährige Finanzierungsvereinbarung in dieser Höhe mit CaixaBank und BNP Paribas getroffen zu haben. Die Transaktion soll im dritten Quartal abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden. Scorefit befindet sich vollständig im Besitz einer Tochtergesellschaft von BNP Paribas.

Die Aktie von Orange gewinnt in Paris zeitweise 0,14 Prozent auf 17,54 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

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