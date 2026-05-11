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Ottobock-Aktie schwach: Jefferies wertet Zukauf aber als attraktiv

13.05.26 12:02 Uhr
Ottobock-Aktie schwächer: Analysten bewerten Übernahme als attraktiv | finanzen.net

Ein Zukauf hat Ottobock am Mittwoch etwas unter Druck gesetzt.

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Aktien
Ottobock
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Mit einem Minus von 1,77 Prozent auf 61,10 Euro belegten die Aktien des Prothesenherstellers einen der hinteren Plätze im schwächelnden SDAX.

Ottobock kauft von der britischen Blatchford-Gruppe für rund 110 Millionen Euro den Branchenkollegen Blatchford Norway. Mit der Erschließung eines besonders attraktiven Marktes in Europa baue man das eigene internationale Versorgungsnetz um weitere acht Standorte aus, teilte Ottobock mit.

Auf den ersten Blick erscheine der Kauf attraktiv, kommentierte Jefferies-Analyst Henrik Paganetty mit Blick auf deren Bewertungskennziffern. Sie schließe zudem eine Lücke in Ottobocks europäischer Präsenz und passe zur Unternehmensstrategie, führende Anbieter im Bereich Patientenversorgung zu übernehmen und in das eigene Netz zu integrieren.

/gl/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Roman Babakin / Shutterstock.com, Wirestock Creators / Shutterstock.com

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