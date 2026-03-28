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RBI-Aktie im Fokus: Raiffeisen übernimmt BBVA-Geschäft in Rumänien für 591 Millionen Euro

30.03.26 07:36 Uhr
RBI-Aktie im Blick: Raiffeisen sichert sich BBVA-Geschäft in Rumänien | finanzen.net

Raiffeisen Bank International stärkt mit dem Zukauf ihre Marktposition in Rumänien deutlich.

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Die Raiffeisen Bank International (RBI) übernimmt das Geschäft der spanischen BBVA in Rumänien. Die österreichische Finanzgruppe zahlt 591 Millionen Euro für den Erwerb der Garanti BBVA Group Romania, die in dem südosteuropäischen Land als Garanti Bank auftritt und der auch das Leasingunternehmen Motoractive IFN gehört, wie es in der Mitteilung des Institutes heißt.

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Durch den Kauf dürfte sich die harte Kernkapitalquote der RBI um rund 60 Basispunkte verringern, hieß es. Die RBI hatte per Jahresende 2025 ohne Russland eine harte Kernkapitalquote von 15,5 Prozent ausgewiesen.

Das Closing für die Garanti BBVA Group Romania, die mit einer Bilanzsumme von rund 4 Milliarden Euro auf einen Marktanteil von etwa 2 Prozent komme, sei im vierten Quartal zu erwarten.

Mit dem Zukauf werde die Raiffeisen Bank nach Bilanzsumme voraussichtlich die drittgrößte Bank in Rumänien sein, erklärte die RBI ferner.

DJG/rio/ros

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Bildquellen: Raiffeisen Bank International

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29.11.2012Raiffeisen Bank International holdSociété Générale Group S.A. (SG)
29.11.2012Raiffeisen Bank International equal-weightMorgan Stanley
29.11.2012Raiffeisen Bank International underperformExane-BNP Paribas SA
07.09.2012Raiffeisen Bank International holdSociété Générale Group S.A. (SG)
06.09.2012Raiffeisen Bank International reduceNomura
DatumRatingAnalyst
30.08.2012Raiffeisen Bank International overweightJ.P. Morgan Cazenove
25.05.2012Raiffeisen Bank International kaufenErste Bank AG
20.04.2012Raiffeisen Bank International kaufenErste Bank AG
30.03.2012Raiffeisen Bank International kaufenErste Bank AG
02.03.2012Raiffeisen Bank International kaufenErste Bank AG
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29.11.2012Raiffeisen Bank International holdSociété Générale Group S.A. (SG)
29.11.2012Raiffeisen Bank International equal-weightMorgan Stanley
07.09.2012Raiffeisen Bank International holdSociété Générale Group S.A. (SG)
30.08.2012Raiffeisen Bank International neutralUBS AG
28.08.2012Raiffeisen Bank International neutralGoldman Sachs Group Inc.
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29.11.2012Raiffeisen Bank International underperformExane-BNP Paribas SA
06.09.2012Raiffeisen Bank International reduceNomura
16.02.2012Raiffeisen Bank International sellUBS AG
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