Zukauf

Siemens stärkt sein Bahntechnologie-Portfolio durch die Übernahme mehrerer Kerngeschäfte der italienischen Bahntechnikfirma Mermec.

Siemens erhofft sich aus dem Zukauf nach eigenen Angaben erhebliche Synergieeffekte und erwartet, dass die Transaktion den Gewinn je Aktie vor Effekten aus der Kaufpreisallokation im zweiten Jahr nach Vollzug der Transaktion steigert. Abgeschlossen werden soll die Transaktion Ende des Jahres. Über die finanziellen Details wurde Stillschweigen vereinbart. Wie Bloomberg am Dienstag berichtet hatte, könnte Mermec in einem Deal mit über 1 Milliarde Euro bewertet werden.

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"Indem wir die technologische Expertise und den Marktzugang von Mermec mit der globalen Präsenz und technologischen Führungsrolle von Siemens Mobility kombinieren, stärken wir unsere Fähigkeiten in den Bereichen Diagnostik, Asset Intelligence und Signaltechnik", sagte Michael Peter, CEO von Siemens Mobility. "Innerhalb unseres weltweit führenden Signaltechnikgeschäfts erweitert dieser Schritt unsere industrielle Präsenz in Italien und stärkt unser globales Diagnostikportfolio erheblich."

Die Akquisition beinhaltet die Kerngeschäfte von Mermec in den Bereichen streckenseitige Signaltechnik in Italien, Elektrifizierung, Telekommunikation, Diagnostik, Analytik sowie weltweite Dateninfrastruktur. Ausgenommen sind die Mermec-Beteiligungen an Angelstar, Mont Saint Michel einschließlich der Tochtergesellschaft Compagnie des Signaux sowie Mermec Deutschland. Mit rund 1.700 Mitarbeitern setzten die Kerngeschäfte im Geschäftsjahr 2025 rund 430 Millionen Euro um.

Siemens auf Rekordhoch - Höhere Kursziele nach Zahlen

Die Aktien von Siemens haben am Donnerstag im XETRA-Handel ein Rekordhoch erreicht. Mit einem Anstieg um 3,5 Prozent auf rund 276 Euro knüpften sie an das Vortagsplus nach den Quartalszahlen und bestätigten Jahreszielen des Technologiekonzerns an und ließen die Bestmarke aus dem Februar knapp hinter sich. Gestützt wurden die Titel von positiven Studien, welche ihnen noch ordentlich Luft nach oben einräumen. Später notieren sie noch 3,05 Prozent höher bei 274,95 Euro.

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Die Schweizer Großbank UBS hob nach einer tieferen Betrachtung der Geschäftsentwicklung ihr Kursziel von 300 auf 310 Euro an und rät weiter zum Kauf. Siemens stelle in puncto Geschäftswachstum bei Elektrifizierung und Automatisierung sowie beim Margenwachstum die Anleger zufrieden, schrieb Analyst Andre Kukhnin. Er schraubte seine Ergebnisschätzungen für das Kerngeschäft aus smarter Infrastruktur, Digital Industries und Mobilität im kommenden Geschäftsjahr nach oben, sieht diese aber immer noch als eher konservativ an.

Die im November anstehenden Zahlen für das laufende Geschäftsjahr dürften sich Kukhnin zufolge als ein wichtiger Kurstreiber erweisen. Auch die Aussicht auf eine Dekonsolidierung der Beteiligung am Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers sowie auf eine Dezentralisierung der Unternehmensführung im kommenden Frühjahr könnte dem Aktienkurs zugutekommen. Die Bewertung bleibe im Branchenvergleich mit den europäischen Wettbewerbern ABB, Schneider Electric und LEGRAND attraktiv.

Die US-Bank JPMorgan hob ihr Siemens-Kursziel von 325 auf 335 Euro an und hält ebenfalls an ihrem positiven Anlagevotum fest. Experte Phil Buller setzt im kommenden Geschäftsjahr auf noch mehr Gewinndynamik sowohl bei Digital Industries als auch bei smarter Infrastruktur.

Dow Jones Newswires / dpa-AFX