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Zukauf

Siemens-Aktie mit neuem Rekordhoch: Höhere Kursziele nach Zahlen - Zukauf in Italien

14.05.26 21:57 Uhr
Siemens-Aktie steigt auf Rekordhoch: Höhere Kursziele nach Zahlen - Zukauf stärkt das Geschäft im Bahnbereich | finanzen.net

Der Technologiekonzern Siemens baut sein Bahngeschäft durch einen Zukauf in Italien aus. Derweil haben Analysten ihre Kursziele erhöht.

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Geplant sei der Erwerb mehrerer Kerngeschäfte der Mermec Gruppe, einem führenden italienischen Anbieter von Bahnsignaltechnik, Elektrifizierung sowie Diagnostik- und Messtechnologien, teilte der DAX-Konzern am Donnerstag in München mit. Mit dem Kauf sollen auch die Aktivitäten in der Signaltechnik sowie die industrielle Präsenz und der Marktzugang in Italien ausgebaut werden.

Finanzielle Details wurden nicht genannt. Die besagten Geschäfte kamen den Angaben zufolge 2025 mit rund 1.700 Mitarbeitern auf einen Umsatz von etwa 430 Millionen Euro. Dabei verfügen sie über Kunden in mehr als 70 Ländern. Siemens erwartet aus der Transaktion den Angaben zufolge erhebliche Synergieeffekte. Die Transaktion soll den Gewinn je Aktie vor bestimmten Kaufpreiseffekten (PPA) im zweiten Jahr nach Vollzug der Transaktion steigern.

Ein Abschluss der Transaktion wird unter den üblichen Bedingungen für Ende 2026 erwartet. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über den bevorstehenden Kauf berichtet. Im Rahmen einer Transaktion könnte Mermec mit mehr als einer Milliarde Euro bewertet werden, hatte es unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen geheißen.

Der Zukauf untermauert Aussagen von Siemens, dass das Bahngeschäft Mobility zum Kerngeschäft gehört. In den vergangenen Jahren hatten Investoren und Analysten dies immer mal wieder infrage gestellt.

Siemens auf Rekordhoch - Höhere Kursziele nach Zahlen

Die Aktien von Siemens haben am Donnerstag im XETRA-Handel ein Rekordhoch erreicht. Mit einem Anstieg um 3,5 Prozent auf rund 276 Euro knüpften sie an das Vortagsplus nach den Quartalszahlen und bestätigten Jahreszielen des Technologiekonzerns an und ließen die Bestmarke aus dem Februar knapp hinter sich. Gestützt wurden die Titel von positiven Studien, welche ihnen noch ordentlich Luft nach oben einräumen. Schlussendlich notierten sie noch 2,59 Prozent höher bei 273,70 Euro.

Die Schweizer Großbank UBS hob nach einer tieferen Betrachtung der Geschäftsentwicklung ihr Kursziel von 300 auf 310 Euro an und rät weiter zum Kauf. Siemens stelle in puncto Geschäftswachstum bei Elektrifizierung und Automatisierung sowie beim Margenwachstum die Anleger zufrieden, schrieb Analyst Andre Kukhnin. Er schraubte seine Ergebnisschätzungen für das Kerngeschäft aus smarter Infrastruktur, Digital Industries und Mobilität im kommenden Geschäftsjahr nach oben, sieht diese aber immer noch als eher konservativ an.

Die im November anstehenden Zahlen für das laufende Geschäftsjahr dürften sich Kukhnin zufolge als ein wichtiger Kurstreiber erweisen. Auch die Aussicht auf eine Dekonsolidierung der Beteiligung am Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers sowie auf eine Dezentralisierung der Unternehmensführung im kommenden Frühjahr könnte dem Aktienkurs zugutekommen. Die Bewertung bleibe im Branchenvergleich mit den europäischen Wettbewerbern ABB, Schneider Electric und LEGRAND attraktiv.

Die US-Bank JPMorgan hob ihr Siemens-Kursziel von 325 auf 335 Euro an und hält ebenfalls an ihrem positiven Anlagevotum fest. Experte Phil Buller setzt im kommenden Geschäftsjahr auf noch mehr Gewinndynamik sowohl bei Digital Industries als auch bei smarter Infrastruktur.

dpa-AFX

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Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com, Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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