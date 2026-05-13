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Zukauf

Siemens-Aktie verbucht Gewinne: Bahn-Portfolio wird durch Übernahme gestärkt

14.05.26 09:29 Uhr
Siemens-Aktie steigt: Zukauf stärkt das Geschäft im Bahnbereich | finanzen.net

Siemens stärkt sein Bahntechnologie-Portfolio durch die Übernahme mehrerer Kerngeschäfte der italienischen Bahntechnikfirma Mermec.

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Siemens erhofft sich aus dem Zukauf nach eigenen Angaben erhebliche Synergieeffekte und erwartet, dass die Transaktion den Gewinn je Aktie vor Effekten aus der Kaufpreisallokation im zweiten Jahr nach Vollzug der Transaktion steigert. Abgeschlossen werden soll die Transaktion Ende des Jahres. Über die finanziellen Details wurde Stillschweigen vereinbart. Wie Bloomberg am Dienstag berichtet hatte, könnte Mermec in einem Deal mit über 1 Milliarde Euro bewertet werden.

"Indem wir die technologische Expertise und den Marktzugang von Mermec mit der globalen Präsenz und technologischen Führungsrolle von Siemens Mobility kombinieren, stärken wir unsere Fähigkeiten in den Bereichen Diagnostik, Asset Intelligence und Signaltechnik", sagte Michael Peter, CEO von Siemens Mobility. "Innerhalb unseres weltweit führenden Signaltechnikgeschäfts erweitert dieser Schritt unsere industrielle Präsenz in Italien und stärkt unser globales Diagnostikportfolio erheblich."

Die Akquisition beinhaltet die Kerngeschäfte von Mermec in den Bereichen streckenseitige Signaltechnik in Italien, Elektrifizierung, Telekommunikation, Diagnostik, Analytik sowie weltweite Dateninfrastruktur. Ausgenommen sind die Mermec-Beteiligungen an Angelstar, Mont Saint Michel einschließlich der Tochtergesellschaft Compagnie des Signaux sowie Mermec Deutschland. Mit rund 1.700 Mitarbeitern setzten die Kerngeschäfte im Geschäftsjahr 2025 rund 430 Millionen Euro um.

Die Siemens-Aktie notiert im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise 2,06 Prozent höher bei 272,30 Euro.

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Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com, Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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