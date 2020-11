VIG-Aktie leicht im Plus: Vienna Insurance übernimmt Zentral- und Osteuropageschäft von Aegon

Dies teilte das Unternehmen Sonntagvormittag in Wien mit. Der Kaufpreis betrage 830 Millionen Euro, der Abschluss der Transaktion werde für das zweite Halbjahr 2021 erwartet.

Erworben wird das Versicherungsgeschäft der Aegon in Ungarn, Polen, Rumänien und der Türkei. Die VIG übernimmt damit in diesen Ländern die Versicherungsgesellschaften in den Bereichen Nicht-Leben und Leben sowie Pensionskassen, Asset Management- und Service-Gesellschaften der Aegon. Der Kauf erfolge vorbehaltlich der erforderlichen aufsichts- und wettbewerbsrechtlichen Genehmigungen.

VIG-Titel legen im Wiener Handel zeitweise um 0,10 Prozent auf 19,66 Euro zu.

