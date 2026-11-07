DAX 25.820 -1,9%ESt50 6.170 -1,0%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 10,00 +0,7%Nas 24.579 +1,1%Bitcoin 68.126 +0,1%Euro 1,1140 ±0,0%Öl 98,3 +0,0%Gold 4.066 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Zukunft der Gasnetze vielerorts noch unklar

BERLIN (dpa-AFX) - Auf dem Weg zur Klimaneutralität ist in vielen Städten noch unklar, was aus den Gasnetzen wird. 38 Prozent der Stadtwerke haben darüber noch nicht entschieden, wie eine Umfrage des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) ergab, über die die "Bild" berichtet.

Werbung

Für 13 Prozent steht demnach aber fest: Sie werden ihr Netz stilllegen - das sind 6 Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr. 25 Prozent planen mit einer Mischung aus Stilllegung und Weiterbetrieb. Jedes zweite Stadtwerk geht davon aus, künftig aus eine Mischung aus Fernwärme und Wärmepumpen zu setzen.

Bis 2045 will Deutschland klimaneutral werden und mit Fernwärme, Wärmepumpen oder grünen Gasen statt Öl und Erdgas heizen. Stadtwerke und kommunale Energieversorger müssen prüfen deshalb, welche Stränge ihres Gasnetzes sie auf grüne Gase umrüsten und welche sie stilllegen.

VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing sagte "Bild", es gebe bei vielen Stadtwerken immer noch eine große Unsicherheit. Die Bundesregierung müsse endlich für Klarheit sorgen. Der Verband setzt sich seit längerem dafür ein, dass der Staat Unternehmen und Verbraucher beim Erdgas-Ausstieg finanziell unterstützt./bf/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.