Heidelberg Materials-Aktie kaum verändert: Einsatz autonomer Laster in Steinbrüchen geplant
Heidelberg Materials will bis Ende 2028 mehr als 100 autonom fahrende Schwerlaster in seinen Steinbrüchen einsetzen, um Sicherheit und operative Abläufe zu verbessern.
Werte in diesem Artikel
Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt in einem Steinbruch in Texas sollen autonome Transportsysteme an weiteren Steinbrüche in den US-Bundesstaaten Indiana und Texas sowie in Australien in New South Wales sowie Western Australia zum Einsatz kommen, wie der Baustoffkonzern mitteilte.
In Deutschland ist ein Pilotprojekt mit einem autonomen Radlader in Norddeutschland geplant. Im Laufe des Jahres 2026 würden insgesamt rund 30 fahrerlose Fahrzeuge in Betrieb gehen. Bestehende Flotten könnten mit der Technologie nachgerüstet werden, hieß es.Die Heidelberg Materials-Aktie zeigt sich via XETRA am Donnerstag zeitweise 0,08 Prozent tiefer bei 186,05 Euro.
DJG/rio/hab
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Heidelberg Materials News
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com